Bärsäljare Färjestaden
Svenska Bärteamet AB / Butikssäljarjobb / Mörbylånga Visa alla butikssäljarjobb i Mörbylånga
2026-01-01
Vi bedriver bärförsäljning utanför livsmedelsbutiker.
Arbetet innebär att du säljer och bjuder på bär utanför en livsmedelsbutik.
Din viktigaste uppgift blir mötet med kunden och att ge service av högsta klass.
Du är en social person som väljer att ta första kontakten med kunden.
Har ansvarskänsla och är pålitlig.
Är noggrann och anträffbar, visar energi och engagemang.
Du arbetar självständigt och kommer få kassavana.
Övriga arbetsuppgifter innebär att städa runt försäljningsplats, räkna dagskassa och lagersaldo.
Bor du i kommunen är det en fördel.
Ansökan görs via mejl, märk ansökan med ''Färjestaden''.
Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara alla ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emil@barteamet.se Arbetsgivarens referens
