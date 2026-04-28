Barpersonal - Tribute to Rock!

Brand Your Event Sweden AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-04-28


Gillar du rock? Då ska du jobba med oss på vår festival Tribute to Rock!
I sommar rullar Tribute to Rock in i din stad 21-22 augusti och nu söker vi barpersonal till den fetaste, kaxigaste och roligaste helgen med rock som sommaren kan bjuda på.
Om rollen som barpersonal:
Du arbetar mitt i pulsen och är en viktig del av gästupplevelsen. Tempot är högt, energin likaså - du jobbar tillsammans med ett sammansvetsat team.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet inom bar eller servering
Trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor
Ha blicken högt och möta alla våra gäster med ett leende
Framförallt, ha roligt på jobbet!

Dina arbetsuppgifter
Servera öl, vin och andra drycker (inga avancerade drinkar)
Hantera kassa och betalningar
Förbereda baren inför öppning (påfyllning, is, glas m.m.)
Hålla baren ren, snygg och välorganiserad
Samarbeta med resten av teamet för att hålla ett bra flyt i serveringen

Som en del av arbetet förväntas du även delta i nedmontering av barerna i samband med avetablering. Detta innebär enklare praktiskt arbete som att plocka ner utrustning, packa material och återställa området efter avslutat arrangemang.
Hoppas vi ses i sommar!
Med vänliga hälsningar
Personal & Rekrytering
Brand Your Event Sweden AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: personal@brandyourevent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TTR Malmö".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brand Your Event Sweden AB (org.nr 556779-8458), https://www.tributetorock.se
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Stortorget

Jobbnummer
9878908

