Sommarglädje Jordgubbar söker säsongsarbetare 2026! Vi på Sommarglädje Jordgubbar söker fyra medarbetare inför säsongen 2026. Arbetet består av manuell ogräsrensning och plockning av jordgubbar. Arbetsperiod: 1 maj - 30 augusti 2026 Erfarenhet av att sätta upp odlingstunnlar är meriterande för en av tjänsterna Välkommen med din ansökan och bli en del av Sommarglädje-teamet! Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.