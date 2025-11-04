Bärodlare

Sommarglädje Jordgubbar / Jordbruksjobb / Vadstena
2025-11-04


Sommarglädje Jordgubbar söker säsongsarbetare 2026!
Vi på Sommarglädje Jordgubbar söker fyra medarbetare inför säsongen 2026.
Arbetet består av manuell ogräsrensning och plockning av jordgubbar.
Arbetsperiod: 1 maj - 30 augusti 2026
Erfarenhet av att sätta upp odlingstunnlar är meriterande för en av tjänsterna
Välkommen med din ansökan och bli en del av Sommarglädje-teamet!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: info.sommargladje@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sommarglädje Jordgubbar
kastad 110 (visa karta)
592 91  VADSTENA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kastad

Kontakt
Bashar Abboud
info.sommargladje@gmail.com
0708728428

Jobbnummer
9588986

