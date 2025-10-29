Barnvakt på Lidingö 1-2 dag/vecka
Solidum Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2025-10-29
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solidum Sverige AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Täby
eller i hela Sverige
Om jobbet
Solidum Sverige AB/Barnakademin har sedan 2008 erbjudit högkvalitativa barnpassningstjänster till familjer över hela Sverige. Vi erbjuder kreativ barnpassning på svenska och är specialiserade på tvåspråkig barnpassning.
Vem söker vi:
• Deltidsarbetssökande med ett intresse för barnomsorg
• Kandidater som kan jobba minst en - två eftermiddagar per vecka
• Ansvarsfulla, kreativa personer med god social förmåga
• Kandidater som söker ett långsiktigt uppdrag (minst 6 månader)Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
• Familjen bor på Lidingö
• Har tre barn som är 1, 5 och 7 år gamla
• Arbetstider: ca 15:30-18:30
• Flexibilitet att välja de dagar som passar dig bäst
• Om denna familj inte matchar din tillgänglighet, kan du ändå ansöka, så hjälper vi dig att hitta den perfekta familjen för dig!
Vad vi erbjuder:
• Ett dynamiskt deltidsarbete (3-10 timmar per vecka), med möjlighet att arbeta med flera familjer
• Konkurrenskraftig ingångslön
• Utförliga skriftliga referenser när din anställning avslutas
• Nära kontakt och stöd från vårt centrala kontor samt en fantastisk gemenskap med andra barnvakter
Våra kunder:
Vi arbetar med familjer vars barn är oftast mellan 1 och 6 år, och som behöver hjälp med hämtning från skolan och barnpassning 1 till 4 dagar i veckan.
Ansök idag!
Om du känner att du är rätt person för denna roll, ansök nu. Vi ser fram emot att välkomna dig till Barnakademin-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solidum Sverige AB
(org.nr 559007-2590), https://barnvaktistockholm.se/jobba_som_barnvakt Arbetsplats
Barnakademin Jobbnummer
9578805