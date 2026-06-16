Barnskötare, vikariat
Älvdalens kommun / Barnskötarjobb / Älvdalen Visa alla barnskötarjobb i Älvdalen
2026-06-16
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvdalens kommun i Älvdalen
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
Är du vår nya medarbetare?
Som barnskötare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag på någon av våra fem förskolor i Älvdalens kommun. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, lustfylld och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Hos oss tar vi både ett gemensamt och individuellt ansvar för verksamheten. Genom nära samarbete i arbetslaget skapar ni de bästa förutsättningarna för barnens livslånga lärande. Ni följer kontinuerligt upp, reflekterar och utvecklar ert arbete utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18).
Låter det här som en arbetsplats där du vill göra skillnad? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare arbetar du tillsammans med dina kollegor för att utbildningen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Du utgår från ett helhetsperspektiv där omsorg, utveckling och lärande bildar en naturlig helhet i vardagen.
Du är delaktig i hela den pedagogiska processen – från planering och genomförande till dokumentation, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du bidrar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet och är med och utvecklar lärmiljöer som inspirerar till nyfikenhet, lek och lärande.
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, tar ansvar i det dagliga arbetet och bidrar till ett gott pedagogiskt ledarskap. Du kan, i samverkan med förskollärare, delta i eller genomföra utvecklingssamtal.
En central del av ditt uppdrag är att skapa goda och förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och ser möjligheter i förändring. Du trivs med att samarbeta och värdesätter goda relationer i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du har en god förståelse för hur barn lär och utvecklas och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån olika behov och situationer. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar och vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Som person är du lyhörd, positiv och kreativ. Du har ett genuint intresse för att inspirera och stötta barns utveckling och bidra till en stimulerande och inkluderande miljö. Vi ser också att du har ett gott ledarskap i barngrupp och förmåga att driva pedagogiska processer framåt i linje med verksamhetens mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning,
eller examen från yrkesutbildning till barnskötare via vuxenutbildning
god kännedom om och förståelse för förskolans styrdokument
förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
grundläggande digital kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som barnskötare.
Bra att veta
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta mig, Johan Barke.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: www.rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Kommun
(org.nr 212000-2197), http://www.alvdalen.se
Box 100 (visa karta
)
796 22 ÄLVDALEN Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskola Älvdalen Kontakt
Kommunal , 0251-31300 Jobbnummer
9966498