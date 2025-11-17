Barnskötare, timvikarie Väster
2025-11-17
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie vid ordinarie personals frånvaro på våra förskolor 1-5 år. Detta innebär bla att utifrån förskollärares ledning erbjuda undervisning utifrån förskolans läroplan och uppdrag. Vi söker dig som är initiativtagande till att se vad som behöver göras, har ett barnfokus och förmåga att ta eget ansvar samt arbeta självständigt och ta egna beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Du har gymnasial barnskötarutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Det är också viktigt att du kan hantera det svenska språket i tal och i skrift.
Personliga kompetenser:
• Vi söker dig som har barnfokus och aktivt tar initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Vidare är du samarbetsorienterad och arbetar bra med andra människor.
• Vi vill också att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Timvikariat med möjlighet till förlängning.
Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287772". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Verksamhet Förskola Kontakt
Rektor
Annika Johansson 0141-22 38 90 Jobbnummer
9606763