Barnskötare till Klöxhultsskolan
2025-08-13
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Klöxhultsskolan är en kommun F-6 skola i Älmhults kommun, tjänsten är på en av våra tre F-3 avdelningar där du kommer arbeta på fritidshemmet samt som resurs i skolklasser under skoltid. Klöxhultsskolan delar lokaler med Älmhults Montessoriskola och Nova resursskola.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du utföra ett elevnära arbete både under fritids- och skoltid. Du arbetar utifrån gällande styrdokument för att skapa en meningsfull fritidsvistelse för eleverna. Du kommer även arbeta som resurs i klasser under skoltid, arbetet kan ske på klass-grupp- eller individnivå.
Du har ett nära samarbete med kollegor i det arbetslag du tillhör såväl som övrig personal på skolan. Du kommer också ha ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Arbetet ställer höga krav på flexibilitet då den ena dagen sällan är den andra lik trots goda rutiner i våra verksamheter.Kvalifikationer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet att arbete med barn samt att kunna ha ett professionellt samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Du har gärna en barnskötarutbildning men som lägst har du en gymnasial utbildning. Tidigare erfarenhet av att arbete med barn på fritidshem och i skola är meriterande.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Tjänsten är ett vikariat för en tjänstledighet och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden. Ersättning
