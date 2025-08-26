Barnskötare till förskolan Himlaliv
Linköpings domkyrkopastorat / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings domkyrkopastorat i Linköping
Svenska kyrkan i Linköpings Domkyrkopastorat driver tre förskolor: Himlaliv i Johannelunds församling, Pärlan i Skäggetorps församling och Ängeln i Tannefors församling. Vår pedagogik utgår från att alla människor är kompetenta, intelligenta och har en drivkraft att utforska världen. Vi tror på en pedagog som är aktivt nyfiken på barnen och deras tankar. Vi vill möta och arbeta med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande. Med den värdegrund som Svenska kyrkan vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling i enlighet med barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."Om tjänsten
Nu söker vi två barnskötare till vår förskola Himlaliv i Johannelund. Förskolan erbjuder, förutom det läroplanen för förskolan föreskriver, en idéburen verksamhet med konfessionella inslag. Himlaliv har 40 barn och 9 pedagoger. Barnen är indelade åldersvis och pedagogerna roterar mellan grupperna. Det finns ett nära samarbete mellan förskolan och våra medarbetare i Johannelund församling, vilket berikar verksamheten.
I din roll som barnskötare bidrar du till att undervisningen bedrivs i enlighet med förskolans läroplan och andra styrdokument. Tillsammans med arbetslaget deltar du i planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av verksamhetens innehåll och ni skapar tillsammans en utbildning som är anpassad både till det enskilda barnet och gruppens behov. Det pedagogiska arbetet organiseras och struktureras så att alla barn får inflytande och möjlighet att lära på ett lekfullt sätt utifrån var och ens egen förmåga. Som barnskötare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
För oss är det viktigt med goda relationer mellan kollegor, barn och vårdnadshavare. Relationer som bidrar till trygghet, delaktighet och inflytande. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och värdesätter dialog och reflektion för att hela tiden driva vårt arbete framåt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som:
• uppskattar att arbeta i grupp tillsammans med andra
• har en god samarbetsförmåga
• har en god kommuniktionsförmåga
• har förmåga att förstå andra människors perspektiv
• ser till helheten och verksamhetens bästa
• har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar
• anpassar sitt sätt att förmedla budskap utifrån vem som är mottagaren
• är medlem i Svenska kyrkan
Varaktighet
Tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad
100 %.
Placering
Förskolan Himlaliv i Johannelund. Publiceringsdatum2025-08-26Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 21 september. Märk din ansökan med dnr P 2025-0220. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Denna tjänst kräver att du är medlem i Svenska kyrkan.
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
(org.nr 252003-0228), https://www.svenskakyrkan.se/linkoping Arbetsplats
Linköpings domkyrkopastorat Kontakt
Rektor
Pia Strömqvist pia.stromqvist@svenskakyrkan.se 013-30 35 40 Jobbnummer
9477283