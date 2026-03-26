Barnskötare, Stallarholmsskolan
2026-03-26
Vill du arbeta på en skola där arbetsglädje, utveckling och hög kvalitet i undervisningen går hand i hand? Välkommen till Stallarholmsskolan, en F-6-skola med cirka 330 elever och tillhörande fritidshem.
Hos oss möts du av en god arbetsmiljö där kollegialt samarbete och ett gemensamt fokus på elevernas lärprocesser präglar vardagen. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och har höga ambitioner för kvaliteten i vårt uppdrag, samtidigt som vi värnar om gemenskapen och att ha roligt tillsammans på jobbet.
Skolan ligger naturnära med Mälaren runt hörnet, mellan Mariefred och Strängnäs. Närområdet erbjuder vackra och historiska omgivningar samt tillgång till en egen skolskog. Vi använder den inspirerande utemiljön som en naturlig del av undervisningen. Våra lärare samarbetar gärna över stadiegränser och arbetar ofta i gemensamma projekt och teman, vilket skapar lust, kreativitet och engagemang i lärandet.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Vi söker en barnskötare som vill var med att forma och utveckla vår verksamhet, med fokus på att ge barnen en trygg och omsorgsfull miljö under hela skoldagen. Är du driven, kreativ och vill vara med att ta vårt fritidshem till en ny nivå kan detta vara arbetet för dig. Som barnskötare på Stallarholmsskolan arbetar du med skolans yngre elever under hela skoldagen inklusive fritids.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en dokumenterat genomförd barnskötarutbildning
* arbetslivserfarenhet av och kan bemöta och hantera elever med omfattande NPF problematik.
* goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
* god vana av att använda IT/dator som stöd i arbetet, t ex vid dokumentation odyl.
Det är meriterande om du har:
* arbetat i skola och på fritids tidigare och har vana av att anpassa verksamheten utifrån alla barns individuella behov och förutsättningar.
* är väl förtrogen med läroplanen för fritidshemmet.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Som barnskötare och anställd medarbetare på Stallarholmsskolan så är det viktigt att:
* Du ser till att alla barn får den uppmärksamhet de behöver så att de kan utvecklas och känna sig trygga.
* Du deltar aktivt i lek och aktiviteter.
* Du har god förmåga att skapa hållbara relationer med eleverna och vårdnadshavare.
* Du stöttar läraren i det pedagogiska arbetet som bedrivs i klassrummet.
* Du ska vara utvecklingsinriktad, kunna ta egna initiativ och vara en god förebild i ditt pedagogiska förhållningssätt.
* Du tar ett stort ansvar i att barnen får en god start i skolansverksamhet vid inskolning till förskoleklass och fritids.
* Du är positiv, prestigelös och lösningsfokuserad med driv framåt i din pedagogiska roll.
* Du har förmåga leda en en helklass helt själv vid personalfrånvaro samt när läraren ska ta ut sin rast.
Urval kan komma att göras löpande så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "116/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/ Arbetsplats
Strängnäs kommun, Stallarholmsskolan Kontakt
Rektor
Therese Fröberg 0152-331520 Jobbnummer
9821481