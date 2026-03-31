Barnskötare sökes
2026-03-31
Barnskötare till Askens förskola, Vessigebro
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor driver fyra förskolor i Falkenberg - Skogstorp, Skrea, Centrum och Vessigebro. Varje dag arbetar vi med att möta barnen utifrån deras intressen och behov, och vårt mål är att deras tid hos oss ska vara både trygg och lärorik. Våra förskolor drivs utan vinstsyfte av föräldrar som har barn i verksamheten, vilket skapar en stark känsla av samhörighet och delaktighet.
Nu söker vi två engagerade barnskötare till vår verksamhet på Askens förskola i Vessigebro.
Om tjänsterna:
En tjänst är tillsvidare, den andra är ett vikariat med trolig förlängning och möjlighet till tillsvidareanställning.
Tjänsterna erbjuder dig chansen att utvecklas som pedagog och bidra till barnens lärande i en miljö som värdesätter nyfikenhet, självständighet och lusten att upptäcka tillsammans.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare (obs! endast sökande med barnskötarutbildning kommer att behandlas och återkopplas)
Gärna har montessoriutbildning eller erfarenhet, eller ett starkt intresse och nyfikenhet av att vilja lära.
Är ansvarstagande, stresstålig, lugn och flexibel
Har en god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för barns utveckling
Är väl insatt i förskolans läroplan och engagerad i dokumentation av barns lärande
Ser det kompetenta barnet och har en positiv syn på deras förmåga att upptäcka och lära
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö där barns nyfikenhet och lust att lära står i centrum
Möjlighet att bli en del av stiftelsens familjära gemenskap över fyra förskolor
Kollegor som samarbetar och stöttar varandra i pedagogiskt arbete
Möjlighet att utveckla din kompetens inom Montessori och pedagogiskt arbete
Skicka din ansökan med CV, intyg från godkänd barnskötarutbildning, samt personligt brev till rektor@montessorifalkenberg.se
senast 12 april. Endast ansökningar från personer med barnskötarutbildning kommer att behandlas och få återkoppling.
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställnings erbjudande.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig som vill vara med och göra barnens tid hos oss på SFM både rolig, trygg och lärorik!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: rektor@montessorifalkenberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Asken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Falkenbergs Montessoriförskolor
https://montessorifalkenberg.se/
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor Jobbnummer
9829807