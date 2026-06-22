Barnskötare/resurspedagog deltid
LiCa Förskolor Aktiebolag / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-06-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LiCa Förskolor Aktiebolag i Uppsala
Barnskötare/resurspedagog deltid
Vi söker dig som vill bidra till att erbjuda barn en trygg start i livet, en god omsorg, en individanpassad utbildning och skapa grunden för ett livslångt lärande...
Är du den barnskötare/resurspedagog vi söker till vår verksamhet?
LiCa förskolor är en privatägd förskoleorganisationen med sju förskolor i Björklinge och Uppsala. Swedenborgs förskola är en av dessa sju förskolor, och finns på adressen Swedenborgsgatan 57 i Svartbäcken. Swedenborgs förskola är en mindre förskola med två avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år. För oss är det viktigt att du är du! Personkemin är viktig för oss, och att du uppskattar och känner dig hemma hos oss.
Till vår förskola Swedenborgs förskola söker vid dig som:
• är utbildad barnskötare
• har arbetat som barnskötare, resurspedagog eller elevassistent
• har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
Söker du en trivsam, väletablerad och mindre arbetsplats? Upplever du att barns välbefinnande, trygghet, utveckling, lärande och delaktighet är viktiga delar för dig i ditt arbete med barn? Då kan du vara rätt person för vår verksamhet.
Det är viktigt för oss att vara i nuet med barnen, vi utgår från barnens intressen i vår verksamhet och barnen görs delaktiga i deras utvecklingsprocess. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation med hjälp av det webbaserade verktyget Unikum.
Våra målområden som är skapade utifrån läroplanen för förskolan ringar in vårt pedagogiska arbete. Miljön är viktig på LiCa förskolor, den ska vara estetisk och pedagogiskt tilltalande för såväl barn som vuxna. Tillsammans med barnen iscensätter vi den pedagogiska miljön.
Upplever du som läsare att vår verksamhet verkar vara något för dig, varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut, då rekrytering sker fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: isabelle@licaforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare/resurspedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LiCa Förskolor Aktiebolag
(org.nr 556613-6981)
Swedenborgsgatan (visa karta
)
753 34 UPPSALA Arbetsplats
LiCa förskolor, Swedenborgs förskola Kontakt
Rektor
Isabelle Eidenert isabelle@licaforskolor.se 0760063196 Jobbnummer
9972682