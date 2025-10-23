Barnskötare med friluftsintresse
2025-10-23
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
Erfaren barnskötare
Om du är en erfaren och positiv barnskötare med intresse och erfarenhet av utomhuspedagogik, då är du rätt person för oss.
Vår barngrupp består av 40 glada och vetgiriga barn som undervisas i I Ur och Skur pedagogik vilket innebär är de ofta befinner sig på utflykt till skogen, åker skridskor, håvar och fiskar samt odlar egna grödor på vår fantastiska gård. Hos oss får barnen växa, lära och leka i en trygg miljö där nyfikenhet och rörelse är i fokus.Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
I Ur och Skur Ekorrens förskola ligger i Åkersberga och är en litet föräldrakooperativ som drivs som en ideell förening sen 1987. Vi äger ett stort hus med inglasad veranda och stora uteplatser som ger oss möjlighet att äta utomhus så ofta vi kan. Gården är en naturtomt på ca 4500 kvm och ger stort utrymme till upptäckarglädje och fina undervisningstillfällen.
Vi har hög personaltäthet och små barngrupper. Arbetslaget består av 11 pedagoger (Förskollärare, barnskötare och vår rektor/skolchef samt vår köksansvarig.
Vi söker dig som
tycker att det är roligt och givande att bedriva undervisning utomhus
kan använda leken och olika uttrycksmedel som undervisnings metod
förstår begreppen medupptäckande, medagerande, medundersökare och medupplevande
låter friluftsliv och naturkunskap genomsyra arbetet med barnen.
är en god förebild och sätter barnens behov i fokus
är trygg i din roll, ansvarstagande och flexibel
har lätt för att samarbeta och tar gärna egna initiativ
är en närvarande, aktiv, initiativrik och engagerad pedagog
är väl insatt i förskolans Läroplan och styrdokument
har erfarenhet av I Ur och Skur pedagogik
Vi tar mot ansökningar (CV, personligt brev, referenser) via mail. Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående och tjänsten kommer att tillsättas i januari alternativt tidigare. Tjänsten är en 80-100% tjänst.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår rektor Yvonne Genter 08 - 540 644 73 alternativt yvonne.genter@ekorren.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: yvonne.genter@ekorren.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören i Ur och Skur Ekorrens Förskola Me
Rydnäsvägen 2 (visa karta
)
184 63 ÅKERSBERGA Arbetsplats
I Ur & Skur Ekorrens Förskola Kontakt
Yvonne Genter yvonne.genter@ekorren.com 08 540 644 73 Jobbnummer
9570149