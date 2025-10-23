Barnskötare med friluftsintresse

Ideella Fören i Ur och Skur Ekorrens Förskola Me / Barnskötarjobb / Österåker
2025-10-23


Erfaren barnskötare
Om du är en erfaren och positiv barnskötare med intresse och erfarenhet av utomhuspedagogik, då är du rätt person för oss.
Vår barngrupp består av 40 glada och vetgiriga barn som undervisas i I Ur och Skur pedagogik vilket innebär är de ofta befinner sig på utflykt till skogen, åker skridskor, håvar och fiskar samt odlar egna grödor på vår fantastiska gård. Hos oss får barnen växa, lära och leka i en trygg miljö där nyfikenhet och rörelse är i fokus.

2025-10-23

I Ur och Skur Ekorrens förskola ligger i Åkersberga och är en litet föräldrakooperativ som drivs som en ideell förening sen 1987. Vi äger ett stort hus med inglasad veranda och stora uteplatser som ger oss möjlighet att äta utomhus så ofta vi kan. Gården är en naturtomt på ca 4500 kvm och ger stort utrymme till upptäckarglädje och fina undervisningstillfällen.
Vi har hög personaltäthet och små barngrupper. Arbetslaget består av 11 pedagoger (Förskollärare, barnskötare och vår rektor/skolchef samt vår köksansvarig.
Vi söker dig som
tycker att det är roligt och givande att bedriva undervisning utomhus
kan använda leken och olika uttrycksmedel som undervisnings metod
förstår begreppen medupptäckande, medagerande, medundersökare och medupplevande
låter friluftsliv och naturkunskap genomsyra arbetet med barnen.
är en god förebild och sätter barnens behov i fokus
är trygg i din roll, ansvarstagande och flexibel
har lätt för att samarbeta och tar gärna egna initiativ
är en närvarande, aktiv, initiativrik och engagerad pedagog
är väl insatt i förskolans Läroplan och styrdokument
har erfarenhet av I Ur och Skur pedagogik

Vi tar mot ansökningar (CV, personligt brev, referenser) via mail. Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående och tjänsten kommer att tillsättas i januari alternativt tidigare. Tjänsten är en 80-100% tjänst.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår rektor Yvonne Genter 08 - 540 644 73 alternativt yvonne.genter@ekorren.com

Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: yvonne.genter@ekorren.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare".

Detta är ett heltidsjobb.

Ideella Fören i Ur och Skur Ekorrens Förskola Me
Rydnäsvägen 2 (visa karta)
184 63  ÅKERSBERGA

I Ur & Skur Ekorrens Förskola

Yvonne Genter
yvonne.genter@ekorren.com
08 540 644 73

9570149

