Barnskötare förskolan Lindö
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2026-03-09
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Arbetsuppgifter
Arbete på Förskola i barngrupp med de yngsta barnen. Arbetet innebär omsorg och utbildning av barnen i gruppen tillsammans med övriga i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom barn och fritid
erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd premieras
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
