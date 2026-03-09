Barnskötare förskolan Lindö

Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar
2026-03-09


Visa alla barnskötarjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar

Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.

Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.

Välkommen till oss!

Publiceringsdatum
2026-03-09

Arbetsuppgifter
Arbete på Förskola i barngrupp med de yngsta barnen. Arbetet innebär omsorg och utbildning av barnen i gruppen tillsammans med övriga i arbetslaget.

Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom barn och fritid

erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd premieras

ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.

Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.

Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.

Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310684".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kalmar kommun (org.nr 212000-0746)

Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Rektor förskolan Lindö
Mats Carnesten
mats.carnesten@kalmar.se
010 352 56 61

Jobbnummer
9783706

Prenumerera på jobb från Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen: