Barnskötare behovsanställning
2025-08-28
Raoul Wallenbergförskolan Vega 1 i Haninge består av fem avdelningar och har plats för 97 barn. Vi arbetar projektinriktat där varje arbetslag följer barens nyfikenhet och intressen. Vi är ute två gånger om dagen och menar att allt man kan göra inne kan man göra ute.
Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barn och kollegor bygger vi goda relationer. Våra utarbetade rutiner och tydliga strukturer bidrar till trygghet för alla.
Nu söker vi vikarier för kortare uppdrag.
Som barnskötare/vikarie arbetardu tillsammans med kollegor utifrånförskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 rev.2025 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som, liksom vi, brinner för att göra positiv skillnad för alla barn - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver utmaningar. vidare ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp.
• Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
• Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
• Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Det är mycket meriterande om du är utbildad barnskötare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande ledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Gratis pedagogisk lunch.
Tjänsten som barnskötare/vikarie är en behovsanställning där du blir kontaktad när behov finns på förskolan.Vi försöker alltid att ha framförhållning, men om behov uppstår kan vi höra av oss samma morgon då vi behöver en ersättare till en personal som är sjuk.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som exempelvis studerar på deltid. Du kommer att få en bra introduktion och stöd av ordinarie personal.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 15/9-2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
Vi ser fram emot din ansökan!
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vår vision är "att varje enskilt barn och elev i våra skolor ska utveckla sin fulla potential" och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor. Så ansöker du
