Barnskötare/barnskötarassistent
2025-12-17
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Förskolorna i rektorsområde Åre söker nu utbildade barnskötare alternativt barnskötarassistenter med arbetslivserfarenhet.
Förskolorna i Åre har tagit ställning för ett projekterande arbetssätt där de vuxna ansvarar för kvalitén för förskolans utbildning utifrån barnens intressen. Vi lyssnar till det barnen uttrycker och bygger tillsammans med barnen ett meningsfullt innehåll utifrån läroplanens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.
Vi vill att förskolan ska vara en plats som både barn och vuxna längtar till.
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Dina arbetsuppgifter består av både arbete med barnen och för barnen. I arbetet med barnen ingår arbetet i barngrupp med undervisning och omsorg. I arbetet för barnen ingår systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation och reflektion, enskilt och tillsammans med kollegor samt kommunikation med vårdnadshavare.
Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan utbildning eller erfarenhet som är användbar inom förskola.
Du har kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande.
Du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet på lärande är en självklarhet. Som person ska du vara lätt att samarbeta med och bidra till ett positivt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Förskola Kontakt
Rektor
