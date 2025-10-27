Barnskötare
Snabb Jobb Sverige AB / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2025-10-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Brinner du för barns utveckling och trygghet? Vill du vara med och skapa en lustfylld, lärorik och trygg miljö för våra yngsta? Vi söker nu en engagerad barnskötare som med hjärta, lekfullhet och ansvar vill bidra till våra barns bästa varje dag.Arbetsuppgifter
Stötta barn i deras utveckling genom lek, samtal och vardagsrutiner
Samarbeta med förskollärare i det pedagogiska arbetet
Bidra till en trygg, inkluderande och stimulerande miljö
Vara en del av planering, dokumentation och reflektion i arbetslaget
Vara ett positivt stöd i kontakten med vårdnadshavare
Vi söker dig som
Har utbildning som barnskötare eller motsvarande erfarenhet
Är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för barn
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande: erfarenhet av pedagogisk dokumentation eller arbete med barn i behov av särskilt stöd
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kollegor och en varm stämning
Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingsarbete
Tydliga rutiner och god arbetsmiljö
Ansök idag!
Skicka in din ansökan med CV via rekryterings länken. Urval sker löpande. Skriv ansöknings koden SLBS060 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SLBS060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9575669