Barnskötare
2025-10-10
Raoul Wallenbergförskolan Upplands Väsby är belägen i det nya generationshuset i centrala Upplands Väsby. I bottenplanet har förskolan sin verksamhet och på de övre våningsplanen bedriver Stockholms sjukhem äldreboendet Nyckelharpan. Utformningen av fastigheten inbjuder till interaktion mellan barn och äldre.
För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där barnens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus.
Nu söker vi en barnskötare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat efter förskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18/25 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare.
Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är en /visstidsanställning/ett vikariat/en tillsvidareanställning på 87,5% med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde 10 november 2025 eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-10Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 22 oktober 2025 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), http://www.rws.se Kontakt
Marie Anestedt marie.anestedt@raoulwallenbergskolan.se +46761269286 Jobbnummer
9552023