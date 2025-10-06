Barnskötare
2025-10-06
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Förskolan Heden
Västra Visbys förskolor består av följande enheter; Asken, Humlan, Linden, Kabyssen, Heden och Törnekvior.
Förskolorna ligger alla centralt i Visby. Området leds av ett ledningsteam bestående av rektor, två biträdande rektorer och specialpedagog.
Till vårt område söker vi nu tre barnskötare för ett lärorikt, omväxlande och roligt jobb där du får arbeta tillsammans med oss för barnens utveckling, omsorg och lärande.
Tjänsterna är initialt kopplade till specialförskolan Heden, men som barnskötare hos oss ska du även kunna arbeta på andra förskolor i området.
På specialförskolan Heden finns platser för barn med funktionsnedsättningar, intellektuellt, motoriskt och/eller kommunikativt. Den handlar till exempel om intellektuell funktionsnedsättning i kombination med syn -eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller andra omfattande funktionsnedsättningar. Det är en unik verksamhet med färre antal barn och med en hög personaltäthet. Det möjliggör att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ges möjlighet till utveckling och lärande. Aktiviteterna på förskolan är anpassade och kan ske både individuellt och i grupp, utifrån varje barns behov.
Förskolan Heden erbjuder varje barn, utifrån sina egna specifika förutsättningar, möjlighet till utveckling och lärande. Miljön är utformad med hänsyn till barnens varierande behov för att locka till lek, nyfikenhet och rörelse samt för att stimulera och utmana barnens alla sinnen. Individuella mål utformas som ett stöd i barnens utveckling.
Som barnskötare är du en del av ett pedagogiskt arbetslag av förskollärare och barnskötare. I ditt uppdrag som barnskötare kompletterar du förskolläraren i arbetet med att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan och förvaltningens kvalitetsarbete.
Som en del av förskolans arbetslag är du med och utformar förskolans pedagogiska miljöer samt är delaktig i arbetet kring utvecklingssamtal, föräldramöten och samverkan mellan hem och förskola. Tillsammans skapar vi en förskola av hög kvalité som barn och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv. I rollen kan det komma att ingå handledning av elever från barnskötarutbildningen som gör praktik i vår verksamhet.
Då Heden är en specialförskola, så ingår, förutom det som ingår i funktionsbeskrivningen för barnskötare även;
Att, i samarbete med förskollärare, särskilt stödja barn i behov av stöd i den pedagogiska verksamheten.
Ett utökat ansvar för att, i samråd med förskollärare, handlingsplaner riktat mot barnet genomförs och följs upp.
Att, tillsammans med förskollärare, informera och uppdatera arbetslaget kring barnets behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven yrkesutbildad barnskötare. Du behöver även ha en digital kompetens, både för ditt eget arbete och för arbetet med barnen.
Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha barnen fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du kan ledas av förskollärare i ditt arbete. Du förstår och behärskar svenska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
