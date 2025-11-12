Barnskötare 75-100%
Stiftelsen Casa dei Bambini är en liten och populär verksamhet belägen i centrala Göteborg. Vi är en icke vinstdrivande stiftelse. Verksamheten består av en förskola samt en grundskola F-9. Vi är ca 280 barn/elever och ungefär 50 medarbetare. Förskolan har 38 barn fördelat på fyra grupper.
Vi drivs av att barn och vuxna skall uppleva framsteg, att svårigheter/utmaningar är till för att övervinnas. Vår målbild utgår från Montessoripedagogiken där vi vill lägga god grund för framtida världsmedborgare.
Vi vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens, att våra medarbetare såväl trivs som utvecklas och tar ansvar för verksamheten.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Till vår förskola söker vi nu dig som är utbildad och har jobbat som barnskötare eller liknande inom förskoleverksamhet tidigare.
Vi söker dig som gillar och har erfarenhet utav att samplanera med kollegor, arbeta tematiskt och ämnesövergripande. Du brinner för ditt yrke, entusiasmerar barnen, har god samarbetsförmåga och vill ha goda förutsättningar för såväl din egen som förskolans utveckling. Du kan komma att arbeta både på vår förskola och i grundskola/fritidshem.
Erfarenhet av montessoripedagogik är ett plus och nyfikenhet på vår pedagogik ett krav.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 75-100% med start omgående t om juli 2026. Tillträdesdatum enligt ök.
Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag och intervjuer sker löpande. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: jobb@casagbg.se Arbetsgivarens referens
