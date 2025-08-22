Barnskötare - Enhetsvikarie
2025-08-22
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom förskolans värld i Eksjö kommun gör vi allt vi kan för att rusta barnen för framtiden. Vi strävar efter att barnen ska må bra, vara trygga och få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi inspirerar till en livslång lust att lära och tror på kollegialt lärande där vi hjälper varandra att lyckas i vårt viktiga uppdrag. Arbetsglädje, samarbetsvilja och en gemensam samsyn tar oss framåt. Vi driver också ett framgångsrikt digitaliseringsarbete som gör att vi kan sprida och ta vara på kunskaper inom verksamheterna, samtidigt som barnen får möjlighet att lära på nya sätt.
Är du flexibel och trivs med ett omväxlande arbete där du kan bidra med din arbetslivserfarenhet och kompetens?
För att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter satsar vi nu på en tjänst inom varje rektorsområde där du blir den trygga, erfarna och kända personen som finns när kollegor är frånvarande av olika anledningar.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att vikariera för frånvarande kollegor inom rektorsområdet Mariannelund, Ingatorp och Hjältevad.
All tid förutom APT tillbringas i barngrupp. Du blir en trygg och känd person för både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du kommer att arbeta nära barnen med huvudfokus på barngruppen, vilket innebär mindre planering och mer praktiskt arbete.
Du har din sysselsättningsgrad, men schemat kan variera utifrån behov som uppstår.Kvalifikationer
* Barnskötarutbildning och examen som barnskötare.
* Bred yrkeserfarenhet inom förskola, gärna mer än 5 år.
* Flexibilitet för att skapa stabilitet och trygghet samt upprätthålla hög kvalitet i verksamheten.
Värdefulla egenskaper: Relationsskapande, trygg och stabil, samarbets- och lösningsfokuserad.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Rektor
Jenny Lindström jenny.lindstrom@eksjo.se 0381-36903 Jobbnummer
9472457