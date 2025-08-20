Barnsjuksköterska
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin / Sjuksköterskejobb / Östersund
2025-08-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin i Östersund
Välkommen till oss på Barn- och ungdomsmedicin!
Område barn- och ungdomsmedicin består av två öppenvårdsenheter där barnmottagningen har både planerad och akut verksamhet under dagtid samt en dagvårdsmottagning med i huvudsak planerad verksamhet. Här finns även slutenvård med två avdelningar varav en med neonatal inriktning och den andra med barn- och ungdomar upp till 18 år. Inom området arbetar ca 120 medarbetare utifrån olika yrkesroller och i nära samarbete med varandra.
På våra specialistmottagningar för barn och ungdomar upp till 18 år arbetar vi i många olika tvärprofessionella team. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling inom vårt område. Här har du nära till specialistkunskap, utbildning och engagerade kollegor.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på vår specialistmottagning för barn- och ungdomar. I arbetet som sjuksköterska på mottagningen deltar du i telefonrådgivning samt den akuta och planerade verksamheten tillsammans med flera kollegor. I mottagningsarbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inkluderat många olika administrativa uppgifter. Vi arbetar i många tvärprofessionella team och i nära samarbete med varandra. Efterhand kan det bli aktuellt att arbeta i något av dessa team. Utifrån behov kan det även var aktuellt med arbete i vår dagvårdsverksamhet. Vi arbetar även i nära samarbete med de övriga enheterna inom området samt med övriga aktörer inom och utom regionen. Arbetet är utvecklande, stimulerande och utmanande samt ställer stora krav på personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso - och sjukvård för barn och ungdomar samt har några års erfarenhet.
Du har en positiv personlighet, är noggrann, har engagemang, är flexibel, har servicetänkande och ett gott bemötande. Du har även ett professionellt arbetssätt och har lätt för att organisera, strukturera och planera ditt arbete. Du besitter en god samarbetsförmåga samtidigt som du tar ett stort eget ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin Kontakt
Enhetschef
Heléne Wikstrand Fryklund helene.wikstrandfryklund@regionjh.se 063-153842 Jobbnummer
9466280