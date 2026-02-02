Barnsekreterare
2026-02-02
Barnsekreterare till familjehemsenheten, Sundbybergs Stad
Är du utbildad socionom med erfarenhet av arbete med barn och unga inom socialtjänsten? Vill du ha ett meningsfullt uppdrag där du får använda din kompetens till att skapa stabilitet och trygghet för barn i behov av stöd? Vi söker nu en engagerad och erfaren barnsekreterare som vill blir en del av vårt team.
Familjehemsenheten i Sundbybergs Stad arbetar med familjehemsplacerade barn och unga samt med ensamkommande flyktingbarn. I gruppen arbetar tio medarbetare som familjehemssekreterare eller barnsekreterare. Vi har även två placeringssekreterare som ansvarar för köp av extern vård och avtalsskrivning för hela barn och ungdom.
Vi är en samarbetsorganisation som arbetar tvärprofessionellt och tar utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vi har i vårt löpande utvecklingsarbete tillsammans med vår öppenvård fokuserat på nätverksarbete och samspelsobservationer. Vår värdegrund genomsyras av ett brukarperspektiv och ett barnperspektiv. Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grund. Enheten leds av enhetschef och gruppledare.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak uppföljning av vården för familjehemsplacerade barn och unga. Att bygga och skapa förtroenden och relationer över tid med de placerade barnen och ungdomarna är en stor och viktig del i arbetet. Du följer upp så att vården fungerar och deltar i lika samverkansmöten så att de placerade barnen/ungdomarna får sina behov tillgodosedda gällande god omsorg, skola, sjukvård m.m. Vi har i vårt löpande utvecklingsarbete tillsammans med vår öppenvård fokuserat på nätverksarbete och samspelsobservationer. Du har ett nära samarbete med familjehemssekreterare och många uppföljningar sker gemensamt. Du har även kontakt med de biologiska föräldrarna och arbetar för fungerande umgängen och kontakt med det biologiska nätverket.
Om dig
Du är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga.Vi förutsätter att du har goda kunskaper i relevant lagstiftning och det är viktigt att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. B-körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär resor. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barns rättigheter och trygghet. Du är lyhörd, professionell och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Hos oss får du ett utvecklande arbete där din kompetens gör verklig skillnad, varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där arbetsglädje, samarbete och utveckling står i centrum. Vi har en hög trivsel och ett klimat där vi stöttar varandra och delar kunskap. För oss är det väldigt viktigt att ge våra nya medarbetare en bra introduktion. Vi har därför utvecklat ett introduktionsprogram som ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i ditt arbete och känna dig trygg i din roll. Hos oss får du även tillgång till extern handledning samt interna och externa utbildningar. Vi är stolta över att vara en del av Yrkesresan och har ett uppskattat traineeprogram för socionomstudenter.
För att du ska må bra på jobbet erbjuder Sundbybergs Stad friskvårdsbidrag och möjlighet att växla semesterlönetillägg mot extra semesterdagar. Du arbetar i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus med närhet till tunnelbana. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete.
Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 22 februari 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden.
Som blivande medarbetare behöver du inom vår verksamhet uppvisa socionomexamen samt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Enhetschef
