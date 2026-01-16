Barnmorska, rotation förlossningen - BB
Om jobbet
Som barnmorska har du en nyckelroll i omhändertagandet av den gravida före, under och efter förlossningen, se till att det ges en trygg och säker vård samt ge vård och stöd till den nyblivna familjen.
I rollen som barnmorska förväntas du arbeta i team kring patienten tillsammans med andra yrkeskategorier, så som undersköterska, läkare, kurator med mera. Vi är väldigt måna om att stödja och hjälpa varandra i arbetet.
Det här erbjuder vi dig;
• En arbetsplats med god stämning skapad av härliga kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplats med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Om dig
Är du härligt engagerad, initiativtagande och trivs i din yrkesroll som barnmorska, då kan det vara dig vi söker.
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som kan arbeta både på förlossningsavdelning och BB-avdelning, denna tjänsten är en rotationstjänst.
För oss är det också viktigt att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt med stor samarbetsförmåga och vilja att dela med dig av dina kunskaper mellan alla professioner och verksamheter, vi värderar arbetsmiljön högt hos oss.
Ditt arbetssätt skall vara personcentrerat, kvalitetsmedvetet och serviceinriktat där våra familjer står i fokus. För oss är det även viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
