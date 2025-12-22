Barnmorska, Kvinnokliniken
2025-12-22
Kvinnokliniken Ryhov, Jönköping
Är du redo för en ny utmaning? Vi söker nu en barnmorskekollega till kvinnokliniken i Jönköping. Hos oss väntar ett spännande och varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med många kompetenta kollegor.
Rollen som barnmorska
Som barnmorska på Kvinnokliniken arbetar du i team och möter kvinnor i livets alla skeden. Vi är engagerade och utvecklingsorienterade och arbetar hela tiden för att göra det bättre för våra patienter. Din kompetens, dina tankar och idéer blir ett välkommet bidrag i detta arbete. Vill du få glimtar av vår arbetsvardag spana gärna in vårt instagramkonto, klicka här. (https://www.instagram.com/kvinnokliniken_jonkoping/)
I slutenvården har vi rotationstjänster vilket innebär att du kommer tjänstgöra på två av klinikens enheter utifrån verksamhetens behov. Vi är samtidigt lyhörda för dina önskemål och försöker tillgodose dom. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och natt, helgtjänstgöring två helger av fem. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov arbetar totalt 210 medarbetare. Vi arbetar med hälso- och sjukvård under graviditet och förlossning, med eftervård, gynekologiska sjukdomar, infertilitet, abort- och preventivmedelsverksamhet samt ungdomars reproduktiva hälsa. Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen är en del av Kvinnokliniken. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för kvinnor med komplicerade graviditeter och hotande prematur förlossning. Kvinnokliniken är en processinriktad klinik.
Läs gärna mer om kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov här (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/kvinnokliniken/)

Profil
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och har du tidigare erfarenhet av förlossningsvård ser vi det som en bonus. Du är trygg i ditt uppdrag som barnmorska och brinner för att ge familjen ett gott bemötande och en bra och trygg förlossningsupplevelse och eftervård. Det här är ett jobb för dig som är kommunikativ och har mod att agera även i situationer som ibland kan utmana ditt lugn och fokus. Du är prestigelös, empatisk och flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi tycker att en individanpassad introduktion är viktig. Oavsett om du är aktiv inom yrket idag eller har varit ifrån det en tid ger vi dig en introduktion som är anpassad efter dina erfarenheter och behov.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra vårdenhetschefer:
Anna Frida Kånåhols, förlossningen, 010-242 14 33, annafrida.kanahols@rjl.se
Maria Jabeskog, förlossningen, 010-242 14 24, maria.jabeskog@rjl.se
Josefina Odenströmer, BB, 010-242 14 32, josefina.odenstromer@rjl.se
Marie Nieminen, Gynavdelning/Gynmottagning, 010-242 14 10, marie.nieminen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
