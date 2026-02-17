Barnmorska, Kvinnokliniken
Kvinnokliniken Ryhov, Jönköping
Är du barnmorska och redo för en ny utmaning? Nu söker vi en ny kollega till Kvinnokliniken i Jönköping. Här väntar ett spännande och varierande arbete med möjlighet att arbeta inom flera av våra verksamheter tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Rollen som barnmorska
Som barnmorska på Kvinnokliniken arbetar du i team och möter kvinnor och familjer i olika skeden av livet. Vår verksamhet präglas av ett personcentrerat förhållningssätt, hög professionalitet och ett gemensamt engagemang för trygg och säker vård.
Vi är utvecklingsorienterade och arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete där din kompetens, dina tankar och idéer är ett viktigt bidrag.
Hos oss värnar vi ett öppet arbetsklimat där frågor, reflektion och lärande är en självklar del av vardagen. Vi arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö och för att våra medarbetare ska vilja stanna och utvecklas över tid.
Vill du få glimtar av vår arbetsvardag spana gärna in vårt instagramkonto, klicka här. (https://www.instagram.com/kvinnokliniken_jonkoping/)
Din blivande arbetsplats
På Kvinnokliniken vid Länssjukhuset Ryhov arbetar cirka 210 medarbetare. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom graviditet och förlossning, eftervård, gynekologiska sjukdomar, infertilitet, abort- och preventivmedelsverksamhet samt ungdomars reproduktiva hälsa.
Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen är integrerade delar av Kvinnokliniken, vilket ger goda förutsättningar för samverkan, kompetensutbyte och ett helhetsperspektiv på kvinnors hälsa genom livet. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för kvinnor med komplicerade graviditeter och hotande prematur förlossning och arbetar i ett processinriktat arbetssätt.
Läs gärna mer om kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov här
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med lång erfarenhet som vill fortsätta utvecklas inom Kvinnoklinikens breda uppdrag.
Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och empatiskt bemötande. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och prestigelös samt har mod att agera och fatta beslut även i situationer som kan vara komplexa eller utmanande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Under din introduktion får du stöd av erfarna kollegor. Introduktionen anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter och behov.
Det finns möjlighet att över tid bredda eller fördjupa ditt uppdrag, exempelvis genom utvecklingsarbete, handledning eller ökad klinisk fördjupning inom olika delar av verksamheten.
Vi arbetar med rotationstjänster, vilket innebär tjänstgöring på två av klinikens enheter. Vi är lyhörda för individuella önskemål och strävar efter långsiktiga lösningar där både verksamhetens behov och dialogen med dig som medarbetare tas tillvara.
Arbetstiden i slutenvården är förlagd dag, kväll och natt med helgtjänstgöring två helger av fem. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra vårdenhetschefer:
Anna Frida Kånåhols, förlossningen, 010-242 14 33, annafrida.kanahols@rjl.se
Maria Jabeskog, förlossningen, 010-242 14 24, maria.jabeskog@rjl.se
Josefina Odenströmer, BB, 010-242 14 32, josefina.odenstromer@rjl.se
Marie Nieminen, Gynavdelning/Gynmottagning, 010-242 14 10, marie.nieminen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
