Barnmorska
Vill du som barnmorska ha ett stimulerande och utvecklande arbete där du roterar mellan förlossningen, BB och gynavdelningen på Västerviks sjukhus?
Stämningen på kliniken genomsyras av stolthet över det arbete vi gör tillsammans och att vi sätter patienten först.
Vi vårdar kvinnor i alla faser av graviditeten och har ett nära samarbete med barnkliniken på Västerviks sjukhus. Hos oss får du bredden inom förlossningsvård/kvinnosjukvård som innefattar allt från akut omhändertagande på förlossningen till vård i livets slutskede på gyn-avdelningen. I gruppen värnar vi om och hjälper varandra samt har både en stödjande och välkomnade kultur liksom god stämning i vår sammansvetsade arbetsgrupp.
Som anställd hos oss erbjuds du en rad förmåner som vi är stolta över, du får bland annat:
Veckoslutsersättning - extra ersättning vid arbete på helger inom dygnet runt-verksamhet
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel - hyr en cykel genom bruttolöneavdrag
Extra semesterdagar efter det att du fyllt 40år
Goda förutsättningar vid föräldraledighet
• extra ersättning utöver det du får från försäkringskassan
• du tjänar in tjänstepension även under föräldraledighet
• du får bibehållet friskvårdsbidrag vid föräldraledighet
• som förälder har du möjlighet att korta ner din arbetstid till 75 procent av den ordinarie arbetstiden tills ditt barn fyllt 12 år.
Om dig
Vi söker dig som nyfiket bidrar med din kompetens till vår härliga arbetsgrupp. För att lyckas i rollen behöver du ha svensk legitimation som barnmorska, gärna med yrkeserfarenhet. Eftersom vi utbildar barnmorskor är det positivt om du också har handledarkompetens. Som person känner du igen dig i att du är trygg, självständig samt har förmåga att fokusera på rätt saker i din yrkesroll. Ditt omdöme, din samarbetsförmåga och förmåga att förmedla information på ett för situationen lämpligt sätt är en tillgång i uppdraget. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och tillsättning av tjänsten kan ske löpande, så varmt välkommen med din ansökan till oss - vi är nyfikna på dig!
Din framtida arbetsplats
Kvinnokliniken i Västervik och Mödrahälsovården i norra Kalmar län verkar genom att bedriva en välfungerande hälso- och sjukvård inom kvinnosjukvård, mödrahälsovård och förlossning. Kliniken omfattar gynekologisk mottagning med dagvård samt operations- och förlossningsavdelning. Vårdavdelning omfattar BB och gynekologisk slutenvård med 15 platser.
Våra styrkor beskrivs i form av lojalitet och flexibilitet med stort lösningsfokus. Vi har roligt tillsammans och är stolta och upplever arbetet som både utvecklande och meningsfullt.
"Hos oss är vi omtänksamma mot varandra och fokuserar på patientens och dess anhörigas bästa!"
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Emma Lindgren, Avdelningschef 010-3586129 Jobbnummer
9816865