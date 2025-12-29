Barnmorska
Frölunda Torgs barnmorskemottagning tillhör område M4 som omfattar barnmorskemottagningarna i Göteborg med kranskommuner.
Barnmorskemottagningen är en trivsam mottagning belägen på Frölunda Torg med mycket goda kommunikationer. Mottagningen är en av stadens större mottagningar. Vi bedriver nära samarbete med Familjecentralen Frölunda/Trädet samt familjecentrerat arbete med Opaltorgets Familjecentral. Alla våra barnmorskemottagningar är HBTQ-diplomerade och vi arbetar kvalitetssäkrat enligt ISO.
Vi är en arbetsgrupp som månar om god gemenskap och kollegialt samarbete för att stärka och stötta varandra. Arbetslaget består av tolv barnmorskor och två undersköterskor.
Om arbetet
Som barnmorska arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. I din tjänst ingår arbetsuppgifter som graviditetsövervakning, gynekologiska cellprovskontroller, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och föräldrastöd i grupp. Du arbetar även med telefonrådgivning, digitala vårdmöten och handledning av studenter. Arbetet som barnmorska är självständigt, samtidigt som du har gott stöd av erfarna kolleger. Du bör känna dig trygg med att genomföra patientbesök på engelska, då det förekommer.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodellen, där vi kartlägger din kompetens i förhållande till modellen och vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling och arbetsuppgifter. Du är delaktig i både din egen och mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla nya medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du upp till tio kompetensutvecklingsdagar per år. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och våra medarbetare trivs på arbetsplatsen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt för preventivmedel. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på barnmorskemottagning. Likaså att du har ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som medarbetare. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och god samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Tillträdet för tjänsten är 1 maj. Huvudplaceringen är på mottagningen i Västra Frölunda, men tjänstgöring kan även ske på någon av områdets andra mottagningar.
Intervjuer är planerade till den 21/1 och den 23/1.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
