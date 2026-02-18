Barnläkare till barnhälsovården
Achima Care AB / Läkarjobb / Sala Visa alla läkarjobb i Sala
2026-02-18
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Sala
, Köping
, Eskilstuna
, Stockholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för barn och familjer i Sala - i ett team där omtanke, arbetsglädje och utveckling står i centrum? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Achima Care Sala söker nu en specialistläkare inom pediatrik som vill arbeta en fast dag i veckan hos oss med barnhälsovård. Vi söker dig som är engagerad, trygg i din roll och som uppskattar att arbeta i ett mindre, sammansvetsat team där varje individ bidrar till helheten.
Om oss
På Sala Vårdcentral möter du ett varmt och prestigelöst arbetsklimat. Vi har ett nära samarbete mellan professioner och ett stort fokus på att skapa bästa möjliga vård för våra patienter - stora som små.
Om tjänsten
Regelbundet arbete - En fast dag per vecka eller två dagar varannan vecka
Inriktning mot barn och ungdomar med sedvanliga BHV kontroller och teambesök med sjuksköterska
Möjlighet att arbeta via eget bolag eller ramavtal
Tillträde enligt överenskommelse
Vi söker dig som...
Har svensk läkarlegitimation och är specialist inom pediatrik
Är van att arbeta självständigt och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor
Delar Achimas värderingar och vill bidra till en verksamhet i ständig utveckling
Har ett genuint intresse för barnmedicin och primärvård
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
alternativt 073-324 80 06. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6537686-1848805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), https://jobb.achima.se
Kålgårdsgatan 7 (visa karta
)
733 31 SALA Arbetsplats
Achima Care Jobbnummer
9750195