Barnkär timvikarie sökes - arbeta dag, natt eller båda!
2026-03-16
Inledning
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör verklig skillnad i ett barns liv - och samtidigt har möjlighet att arbeta när behov uppstår? Vi söker nu flexibla timvikarier till en glad och nyfiken pojke på 18 månader. Han föddes med en försvagad luftstrupe och andas därför genom ett litet rör i halsen. I övrigt är han ett aktivt och busigt barn med spring i benen och stor nyfikenhet på världen! Du kan välja att arbeta dagtid, nattetid eller en kombination av båda, beroende på vad som passar din livssituation. Det är dock viktigt att du har möjlighet att hoppa in med relativt kort varsel, ibland samma dag eller dagen innan. Vi söker därför dig som har en vardag där denna flexibilitet faktiskt fungerar.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Novum Assistans räkning flexibla timvikarier till ett assistansuppdrag i Luleå. Tjänsten innebär arbete vid behov och passar exempelvis dig som studerar, arbetar deltid eller har en flexibel vardag på annat vis.
Du kan välja att arbeta:
Dagpass (kl. 07-16)
Nattpass (kl. 21-07)
eller en kombination av båda
Arbetet sker alltid med dubbelbemanning, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Alla nya assistenter får en grundlig introduktion och utbildning innan de börjar arbeta självständigt.
Arbetsplatsen är i pojkens bostad, en nyrenoverad villa i Luleå med goda bussförbindelser och goda förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö. I hemmet bor även familjens hund.
Dagpass
Som dagassistent är du en aktiv del av pojkens vardag. Dagarna fylls av lek, rörelse och upptäckarglädje - läsa böcker, sjunga sånger, bygga torn som rasas och jaga små fötter över vardagsrumsgolvet.
Du hjälper också till med sådant som hör småbarnslivet till, exempelvis:
byta blöja
klä på och av
ordna mellanmål
stötta i lek och utveckling
Samtidigt ansvarar du tillsammans med din kollega för tillsyn kopplat till andningen.
Nattpass
Det är vaken natt med dubbelbemanning, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega. Under natten är ditt uppdrag främst att vaka över pojken medan han sover för att säkerställa att han sover tryggt och säkert. Det innebär att ha uppsikt över andningen samt finnas nära till hands om han vaknar och behöver trygghet. Pojken sover oftast hela nätterna, vilket gör att nattpassen ofta präglas av lugn - samtidigt som din uppmärksamhet alltid är viktig.
Vi söker dig som
Du är en person som trivs i små barns sällskap och vill ha ett arbete där du får göra verklig skillnad i en liten människas liv. Du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att kombinera lekfullhet med vaksamhet.
Du är också flexibel och förstår att ett timvikariat innebär att arbetspass ibland kan tillfrågas med kort varsel. Det kan exempelvis handla om att hoppa in samma dag eller dagen innan. Därför behöver du ha en vardag där denna typ av flexibilitet fungerar, och känna att du har möjlighet att ställa upp när behov uppstår.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - all utbildning ges på plats - men erfarenhet av barn eller arbete inom vård och omsorg är meriterande.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Icke-rökare
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Timvikariat / vid behov
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Novum Assistans AB Kontakt
Fanny Skott fanny.skott@pn.se Jobbnummer
9800876