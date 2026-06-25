Barnhandläggare Socialsekreterare
Kristinehamns kommun, Trygga barn i trygga familjer / Socialsekreterarjobb / Kristinehamn Visa alla socialsekreterarjobb i Kristinehamn
2026-06-25
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Vill du göra verklig skillnad för barn och unga? Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en engagerad och kompetent arbetsgrupp där barnets bästa alltid står i fokus. Nu söker vi en barnhandläggare som vill vara med och fortsätta utveckla vår familjehemsvård.
Vår förvaltning arbetar för att stärka människors möjligheter till ett självständigt liv genom; stöd och service till barn, unga och vuxna, att främja vuxnas lärande och arbeta för att människor blir självförsörjande. Verksamheten omfattar individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning, och är organiserad i tre processer: Egen försörjning, Ett tryggt och hälsosamt liv och Trygga barn i trygga familjer samt enheten Navigatorcenter som fungerar som en samlad ingång till hela förvaltningen.
Tjänsten är placerad på Familjeenheten inom processen Trygga barn i trygga familjer. Här arbetar vi med myndighetsutövning för barn och unga, där socialsekreterare, barnhandläggare och familjehemssekreterare samverkar för att säkerställa trygga och goda uppväxtvillkor för Kristinehamns barn. Enheten leds av två enhetschefer och stöds av teamledare och socialadministratörer.
Hela enheten sitter tillsammans med vår öppenvård och övrig myndighetsutövning inom Förvaltningen i vårt nya fina kommunhus, i lokaler som främjar samarbete och trivsel där kontoren är aktivitetsbaserade.
Möjligheter till distansarbete två dagar per vecka finns. Andra förmåner som erbjuds är flex, semesterväxling och friskvårdsbidrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som barnhandläggare har du en central roll i att säkerställa att placerade barn och ungas behov tillgodoses samt att deras rättigheter tillvaratas. Det innefattar främst placeringar i familjehem, men även vissa institutionsplaceringar. Ditt arbete bygger på att skapa tillitsfulla relationer både med barnet eller ungdomen, vårdnadshavare och nätverk. Du samarbetar nära med familjehemssekreterare, som ger stöd och handledning till familjehemmen, samt med andra viktiga aktörer som skola, hälso- och sjukvård, BUP och socialtjänstens övriga delar. Genom regelbundna möten med barnet eller ungdomen arbetar du för att de ska vara delaktiga i sin egen vård, förstå varför de är placerade och känna sig trygga i sin situation. En viktig del av uppdraget är att verka för att barnet kan upprätthålla och utveckla relationer med sina föräldrar och andra betydelsefulla personer.
I rollen ansvarar du för den löpande dokumentationen, genomför överväganden och omprövningar av vården samt handlägger utredningar som aktualiseras under placeringstiden. Du genomför även skyddsbedömningar när behov uppstår. All handläggning sker enligt BBIC, förhållningssättet Signs of Safety och med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
I tjänsten ingår även att vid behov delta i hanteringen av akuta situationer. Resor förekommer regelbundet.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Socionomexamen eller socionombehörighet (krav)
• B-körkort (krav)
• Flerårig arbetslivserfarenhet från socialt arbete (meriterande)
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens arbete med barn och unga (meriterande)
• Kunskap om och erfarenhet av förhållningssättet Signs of safety (meriterande)
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som har personlig mognad och ett professionellt förhållningssätt. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, är känslomässigt stabil och kan skilja på det personliga och det professionella i mötet med andra. För att lyckas i rollen behöver du vara relationsskapande och ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer genom ett lyhört, respektfullt och professionellt bemötande. Vi värdesätter också samarbete högt och söker därför dig som är en engagerad och hjälpsam kollega som bidrar till en god arbetsmiljö och en stark teamkänsla.
Du kommer att ha stor möjlighet att själv planera ditt arbete, vilket ställer krav på att du kan planera, strukturera och driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Samtidigt är du flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar, nya behov och oförutsedda situationer utan att tappa fokus på uppdraget. Du hanterar utmanande situationer på ett lugnt och konstruktivt sätt.
Vi värdesätter de perspektiv och erfarenheter som mångfald bidrar med och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och livserfarenheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Trygga barn i trygga familjer Kontakt
Fackförbundet Vision kristinehamnsavdelningen@fv.vision.se Jobbnummer
9978052