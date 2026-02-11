Bårhusvaktmästare
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-02-11Beskrivning
Patologilaboratorierna är en del av Klinisk Patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Tillsammans arbetar vi för att skapa vård av högsta kvalitet - alltid med patienten i fokus. Med stort engagemang, nyfikenhet och ett ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus.
Vi erbjuder både länssjukvård och nationell högspecialiserad vård och bedriver forskning som bidrar till utvecklingen av framtidens sjukvård. Hos oss är digital kompetens viktigt och vi uppmuntrar alla medarbetare att vara delaktiga i vår digitala utveckling.
I verksamheten tar vi tillvara den breda kunskap och erfarenhet som finns i våra team - och tillsammans skapar vi värde för våra patienter. Inom Klinisk Patologi hanteras främst vävnadsprover, men delar av verksamheten ansvarar även för bårhus och obduktion.
Hos oss får du en trygg och trivsam arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor. Här finns också goda möjligheter till personlig utveckling och fördjupning inom ett viktigt och meningsfullt område.
Klinisk patologi Sahlgrenska ansvarar för två bårhus: Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Den här tjänsten är i huvudsak placerad på bårhuset vid Östra sjukhuset, men du kommer att ha ett nära samarbete med båda bårhusen och med vår obduktionsavdelning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som bårhusvaktmästare är ett betydelsefullt uppdrag där du varje dag gör skillnad. Rollen kan vara både fysiskt och psykiskt krävande och du behöver känna dig trygg med tunga lyft samt ha en hög känsla för hygien, etik och empati.
Som bårhusvaktmästare arbetar du med många olika uppgifter. Den främsta uppgiften är att ta hand om och hantera avlidna på ett respektfullt och tryggt sätt. Utöver detta ingår bland annat: registrering av remisser, telefonkontakt med anhöriga och begravningsbyråer, administrativa arbetsuppgifter, efterarbete i samband med utlämning för kistläggning, olika städuppgifter som bidrar till en god och säker arbetsmiljö.
Du är även delaktig i att hålla våra rutiner och riktlinjer aktuella, så att verksamheten fungerar så tryggt och professionellt som möjligt.
Tjänsten innefattar beredskap under vissa kvällar och helger, då du ansvarar för båda bårhusen. Vi berättar gärna mer om hur beredskapen fungerar vid en intervju.Kvalifikationer
Vi söker dig som med fördel har flera års erfarenhet av att arbeta med hantering av avlidna och som känner dig trygg i den yrkesrollen. Du trivs med att samarbeta med många olika yrkeskategorier och bidrar till ett gott arbetsklimat.
I ditt arbete är du positiv, flexibel och engagerad och du har en stark känsla för etik, moral och respektfullt bemötande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från obduktions- eller bårhusverksamhet, många års arbete inom begravningsbranschen. För tjänsten krävs gymnasieexamen. Det är meriterande om du har vårdutbildning eller annan relevant utbildningsbakgrund.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kontakt
Enhetschef, Julius Hreinsson 072-1483582 Jobbnummer
9736456