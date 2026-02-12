Bärhjälp

Ldm Transport & Logistics AB / Budjobb / Järfälla
2026-02-12


vi söker en bärhjälp som ska hjälpa lastbilsförare att bära in gods till kunder, jobbet börja tidigt på morgonen runt kl 6, krav är att man ska vara morgon pigg ock fysisk stark i kroppen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
epost
E-post: info@ldmtransport.se

Arbetsgivare
LDM Transport & Logistics AB (org.nr 559118-4857)
177 70  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Ldm Transport & Logistics AB

Jobbnummer
9740043

