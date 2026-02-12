Bärhjälp
Ldm Transport & Logistics AB / Budjobb / Järfälla
2026-02-12
vi söker en bärhjälp som ska hjälpa lastbilsförare att bära in gods till kunder, jobbet börja tidigt på morgonen runt kl 6, krav är att man ska vara morgon pigg ock fysisk stark i kroppen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@ldmtransport.se
177 70 JÄRFÄLLA
