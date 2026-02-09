Bärgningschaufför
S. Holmgrens Bilassistans AB / Fordonsförarjobb / Östhammar Visa alla fordonsförarjobb i Östhammar
2026-02-09
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S. Holmgrens Bilassistans AB i Östhammar
Nu söker vi på S Holmgrens bilassistans som tillhör Assistancekåren en chaufför med känsla för service och kvalitet.
Arbetet kräver att du är ordningsam, praktiskt lagd och kan arbeta självständigt.
Du ska kunna skapa goda relationer med kunder och arbetskollegor.
Arbetet innefattar bärgning, transporter, TMA körning mm. (även andra arbetsuppgifter kan förekomma)
Arbetstider/ Dag,kvällar,nätter och helger enligt schema.
Tillträde enligt överenskommelse
Körkort C krävs samt YKB och
APV 2,1 är meriterande
Erfarenhet av Bärgningsbranchen är meriterande.
Fördel om man är bosatt i Östhammar med omnejd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: Info@anbargning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bärgare Östhammar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S. Holmgrens Bilassistans AB
(org.nr 556804-7608), http://www.assistancekaren.se
Hantverksvägen 12 (visa karta
)
742 92 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
S Holmgrens Bilassistans AB Jobbnummer
9730283