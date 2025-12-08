Bärgare/Tungbärgare
2025-12-08
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götenebärgarn AB i Götene
Vi växer!
Götenebärgarn AB är ett familjeföretag som växer och nu söker vi efter en ny medarbetare som vill bli en del av vårat gäng.
Vi bedriver bärgning av alla slags fordon och transporter, bilar, lastbilar, husbilar, lantbruksmaskiner, motorcyklar och båtat. Vi utför tjänster med TMA för både vår personals säkerhet på vägen men även för andra uppdrag.
Vi kör transporter åt olika byggföretag och kör krnalyft .
Vem är du:
Vi söker dig som är kundfocuserad, har intresse för fordon och teknik.
Som bärgare hos oss möter du människor varje dag som är i behov av hjälp. Vi tänker att du är serviceminded och sympatisk med god förmåga att hjälpa människor på ett lugnt och pedagogisk sätt.
Du kommer arbeta självständigt samtidigt som ett team där vi sätter kommunikation mellan oss högt.
Vi söker dig som har C och CE kort och YKB.
Du kanske har läst fordonsprogrammet, arbetat tidigare som mekaniker eller varit verksam inom transport.
Erfarenhet av bärgning eller kranbil är meriterande samt arbete på väg.
Vi ser att du bor i närheten av Götene då det krävs för att kunna arbeta hos oss.
Huvudsaklig arbetstid är 7-16 vardagar men jour och utryckning förkommer med kort varsel. Jour kommer med tiden hamna på schema under fasa helger.
Vi ser både manliga och kvinnliga sökanden, du pratar Svenska och Engelska flytande meriterande om du behärskar Tyska språket.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Vart välkommen med din ansökan via mail info@gotenebargarn.se
Hälsningar Robin och Emma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
mail
E-post: info@gotenebargarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenebärgarn AB
(org.nr 559441-7429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Rönnqvist info@gotenebargarn.se 0702084161 Jobbnummer
9634411