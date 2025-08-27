Bärgare till Assistansbolaget (Nyköping)
2025-08-27
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Södertälje
, Eskilstuna
, Knivsta
, Linköping
Älskar du fordon, ny teknik och att hjälpa människor? Vi söker kundfokuserade kvinnor och män som vill bli en del i vårt team av bärgare. Assistansbolaget är marknadsledande inom vägassistansförsäkringar med över 300 000 kunder i Sverige. Vi ersätter nu den traditionella värdekedjan med ett helt digitalt ekosystem som effektiviserar och eliminerar all administration så du kan fokusera på ditt uppdrag att hjälpa våra kunder.
VEM ÄR DU OCH VAD KRÄVS Som bärgare hos oss möter du varje dag människor som är i behov av hjälp. Vi ser därför att du är serviceminded och sympatisk med god förmåga att hjälpa människor på ett lugnt och ansvarsfullt sätt. Eftersom alla våra medarbetare är ambassadörer för Assistansbolaget sätter vi stor vikt vid din personlighet. Du arbetar självständigt med dina uppdrag men är en del av ett dedikerat och professionellt team.
Vi söker dig som redan har ett C-körkort och YKB. Kanske har du läst fordonsprogrammet, arbetat som mekaniker, verkat inom transport eller som bärgare. Som person älskar du fordon, är teknikintresserad och har hög digital kompetens. Det är inte ett krav men meriterande om du har erfarenhet av yrket sedan tidigare.
Du kommer uteslutande att arbeta med den senaste tekniken när du utför dina uppdrag - ett helt nytt digitalt ekosystem där allt sker digitalt, kundvänligt och enkelt. Denna transformation tar bärgningsyrket till en helt ny nivå. Vår höga förändringstakt kräver att du är förändringsbenägen, handlingskraftig och att du motiveras av att ge god kundservice.
KRAV PÅ ERFARENHET OCH KOMPETENS
Körkortsbehörighet C och YKB
Goda fordonskunskaper
Intresserad av teknik och har en hög digital kompetens
Serviceinriktad, ansvarsfull och stresstålig
Trivs med att arbeta självständigt men att vara en del av ett team
God svenska i tal och skrift
God förståelse för engelska
VI ERBJUDER
Helt ny klimatvänlig fordonsflotta
Digitala verktyg för att eliminera administration, allt sker digitalt
En del av en stark företagskultur med ett team som arbetar motiverat och engagerat
Självständigt arbete med frihet under ansvar
God lön och förmånliga villkor.
ANSTÄLLNING
Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader.
ARBETSTIDER
Arbetstider med skift både dagtid och nattetid med jour.
LÖN
Vi erbjuder fast lön.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Observera att vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett heltidsjobb.

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
(org.nr 556985-2162) Arbetsplats
Assistansbolaget Jobbnummer
9478593