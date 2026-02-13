Barberare sökes
2026-02-13
Mr Barber har idag två barbershops, en i Mörby centrum och en på Södermalm.
Vi sätter alltid kunden i centrum och erbjuder bästa tänkbara service.
Vår barbershop är specialiserad på män och manlig grooming.
Nu söker vi barberare, på hel- eller deltid, som är specialiserade inom detta område.
Du ska kunna traditionell rakning/trimning av skägg och självklart även klippa herrar.
Du ska vara glad positiv och vilja utvecklas inom yrket.
Det går även bra att kontakta oss på tel: 0707335062.
IN ENGLISH:
Mr Barber currently has two barbershops, one in Mörby center and one in Södermalm.
We always put the clients first and offer the best possible services.
Our staff is competent and trained continuously to keep up with all new trends and treatments.
Our barbershop is specialized in men and male grooming.
Now we are looking for barbers who specialize in this area.
You should be able to handle traditional shaving/ trimming of beard, and, of course, mens cut.
You need to have a happy and positive spirit and be willing to develop within the profession.
You can also contact us via tel: 0707335062.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556850-4715) Kontakt
Ninos Baresso tillninos@gmail.com 0707335062 Jobbnummer
9742911