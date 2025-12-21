Bar- och Serveringspersonal Nyårsafton!
2025-12-21
Nöjeskvarteret Malmborgen AB i centrala Malmö har som ambition att tillgodose en helhetsupplevelse avseende nöjen till våra gäster genom våra olika inriktningar. Hos oss hittar man allt från pub, restauranger, nattklubbar, vinkällare, festvåningar, gatukök samt vår fina uteservering Gränden på sommaren.
Vi strävar hela tiden efter att ge våra gäster det lilla extra vad gäller miljö, service samt gastronomisk upplevelse.
Till vår Restaurang S:t Markus Vinkällare och Elysée som är en del av Nöjeskvarteret Malmborgen, och som primärt serverar buffé och klassisk à la carte, söker vi nu flera ambitiösa och engagerade serveringspersonal till våra Nyårsafton 2025!
Arbetet omfattar primärt traditionell servering där gästen sätts i fokus. Du finner det intressant att hålla dig à jour med både mat och dryck och speciellt vin, samt att kunna förmedla dessa på bästa sätt till våra gäster. Vi ser gärna att du har arbetat med servering sedan tidigare samt har kassaerfarenhet. Kunskap utav vin är meriterande annars sker utbildning på plats.
Som person är du glad, ambitiös, stresstålig och pålitlig. Du brinner för att ge våra gäster den absolut bästa service. Vidare är du en lagspelare som trivs i en dynamisk miljö. För våra gästers skull ser vi gärna att du är snus- och rökfri.
Möjlighet finns att även arbeta på någon av våra andra inriktningar inom Nöjeskvarteret Malmborgen såsom Gränden på sommaren eller en av våra nattklubbar som ett komplement. För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som kan leda till en mer senior roll.
Tjänster är för heltid, deltid samt vid behov. Under julen finns mycket arbetstillfällen.
Lön enligt kollektivavtal. Vänligen skicka ditt CV och gärna en bild på dig.
Extra bra betalt på Nyårsafton!
Vänligen märk er ansökan "Servitris/servitör Nyårsafton 2025"
Ansökningar tages emot löpande och anställning påbörjas omgående.
För mer info, kontakta: markus.walterstrom@malmborgen.nu
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nyårsafton 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
Malmborgsgatan 7
211 38 MALMÖ
