Bankettkurs inför höstens stora middagar!
RA Hospitality i Norden AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-10-10
Har du service i blodet och vill vara med om att genomföra fantastiska event som bankettservis? Då är denna kursen för dig.
Om Kursen: En kostnadsfri praktisk grundkurs i bankettservering med fokus på större middagsevenemang där det oftast serveras en förbeställd 3-rätters meny och förbeställd dryck.
Under kursen går vi igenom;
• Specialkost - Uppdukning - Servering av dryck - Bärteknik (3 tallrikar) samt serveringsteknik - Avdukning tallrikar samt avdukning med bricka - Alkohollagar
Kursen är belagd vardagar med start 16.00 och pågår i ca 3h inkl. en kort paus. Detta är en grundkurs som efter avslutad utbildningstillfälle kan leda till en anställning för olika uppdrag. Våra anställningar riktar sig till dig som är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. (Kompletteringskurs kan tillkomma) Vem är du? Du har en stark servicepersonlighet och lätt att ta emot instruktioner. Vi ser helst att du tidigare har arbetat med något likande eller inom service branschen. Du är bra på att hantera flera uppgifter samtidigt och trivs med att arbeta i team. Du är punktlig, noggrann och flexibel samt kan jobba i högt tempo när det behövs. Du utstrålar energi och bidrar till en god arbetsmiljö.
Skicka in din intresseanmälan - Vi hör av oss om du blir erbjuden en plats till nästa start!
Varför ska du jobba på RA? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
