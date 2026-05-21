Bageriarbetare vid behov sommar
2026-05-21
Nyåkers Pepparkakor grundades 1952 och är idag näst störst i världen på Pepparkakor. Förutom klassiska pepparkakshjärtan och runda pepparkakor i vackra plåtburkar finns i sortimentet även pepparkakor i flera olika smaker, bland annat vanilj och apelsin, pepparkaksdeg, pepparkakshus och ekologiska pepparkakor. Nyåkers tillverkar även mandelkubb, kardemummaskorpor och ett tiotal andra småkakor. Nyåkers omsätter drygt 90 miljoner kronor idag, varav export står för 40 procent. 90 procent av försäljningen är pepparkakor. De stora marknaderna förutom Norden är USA, Kanada och Japan. Sedan starten 1952 har pepparkaksfabriken i Nyåker byggts om i flera omgångar och i augusti 2012 togs en ny anläggning i Bjurholm i bruk. I dagsläget har Nyåker 50 medarbetare. Trots framgångar och tillväxt i mer än 60 år är Nyåkers fortfarande ett familjeföretag som värnar om sina traditioner. Kakorna bakas på samma sätt som de alltid har gjorts - hemma i Västerbotten.
Inför sommaren söker vi dig som vill arbeta extra vid behov som bageriarbetare med skiftgång på våra två anläggningar i Nyåker och Bjurholm. Vi söker en positiv medarbetare som trivs med att arbeta i grupp. Har intresse att lära sig produktionsflödet i fabriken, samt klarar av att arbeta självständigt.
Meriterande om man har truckkort.
Tjänsten innefattar paketering av kakor och kontroll av dessa. På fyllning av material, utdragning av pallar, krympning, märkning osv. Du ansvarar för att arbetet utförs enligt de regler och rutiner som finns för ditt ansvarsområde. Vi tillämpar svenska som arbetsspråk.
Krav på B körkort och tillgång till egen bil, då man behöver kunna transportera sig till båda våra fabriker.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till: caroline@nyakers.com
9921400