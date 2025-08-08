Bagare till Själsö bageri
Själsö Bageri AB / Bagarjobb / Gotland Visa alla bagarjobb i Gotland
2025-08-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Själsö Bageri AB i Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker bagare till vårt team i Visby!
Det är människorna som skapar Själsö Bageri framgång är ingen hemlighet. Brödet är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till dom vi är.
Själsö Bageri öppnade midsommarhelgen 2014.
Vi är ett modernt hantverksbageri som bakar stenugnsbakat surdegsbröd i vår stenugn. Alla våra bröd och bullar bakas på ekologiskt mjöl, på plats i Själsö Bageri strax norr om Visby.
Vi har en stor servering som har öppet alla dagar under sommaren som är mycket uppskattad och välbesökt.
På vintern öppet fredag, lördag och söndag.
Tjänsten som gäller är det en halvtidstjänst från nu som sen kan bli heltid i vår/sommar
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet men inget krav, utan kan även komma direkt från bageriskolan och vara ny som bagare på marknaden.
Arbetstiderna varierar med både dag och nattarbete.
Vi bakar året runt, vi har flera brödbilar runt om på ön och ett café i bageriet, vi är öppet året runt där sommaren är vår högsäsong. Vi ligger strax norr om Visby Flygplats beläget intill Själsö Hamn. Från bageriet har vi en fantastisk utsikt ut över havet och Själsö hamn.
Vi värnar om vår miljö och våra medmänniskor. Vi känner stolthet för våra produkter vi levererar och brinner för att utvecklas och fortsätta utmana oss själva och den Svenska matkulturen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: jobb@sjalsobageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Själsö Bageri AB
(org.nr 556962-7234)
Själsövägen 10 (visa karta
)
622 76 VISBY Arbetsplats
Själsö Bageri Jobbnummer
9451347