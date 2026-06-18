Bagare till Fabrique
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Bagare till Fabrique!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu en bagare som vill jobba hos oss på Fabrique. Arbetstiderna. Det är en heltidstjänst med tillträde så snart som möjligt.
Som bagare hos Fabrique får du jobba i hjärtat av verksamheten i en fartfylld miljö som är fysiskt krävande och som ställer höga krav på både noggrannhet och tempo i arbetet. Men du är inte ensam – hos oss blir du del av ett sammansvetsat gäng som har roligt på jobbet och som delar intresset för mat, bröd och bakverk! Hos oss är det detaljerna som avgör och vi bakar därför allt från grunden med högsta kvalitet och med de bästa råvarorna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad bagare och som har ett brinnande intresse för mat, bröd och bakverk. Du har ett par års erfarenhet av yrket och har du tidigare arbetat med surdeg är det meriterande.
Vidare söker vi dig som trivs bra i en fartfylld miljö, har god fysik och som gillar att arbeta tillsammans med andra. Du gillar detaljer och känner en stolthet i det du producerar.
Om Fabrique
Fabrique Stenugnsbageri grundades av Charlotta och David Zetterström 2008. Ända sedan starten har vi bakat med rena naturliga råvaror på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt. Även om Fabrique nu finns i tre länder och har sammanlagt över 30 butiker och restauranger så är det fortfarande det lokala bageriet vid hörnet. Vi verkligen älskar bröd. Kardemummabullar, levain, rågsur, sesamtoast och croissanter - det tar aldrig slut! Den nygräddade doften, de varma ugnarna och allt som hör ett kvartersbageri till. Om du också delar vår passion är du välkommen att söka jobb hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fabrique Stockholm II AB
(org.nr 556866-3982)
115 21 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Fabrique Stenugnsbageri Jobbnummer
9969707