Bagare/Konditor Coop Lidköping

2026-01-05
Coop Lidköping är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har ett trettiotal anställda och ett antal extraanställda.
Våra kunder ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och ett bemötande i världsklass. Bageriet är en viktig del och har en betydande framtoning i butiken. Som bagare/konditor har du ett stort ansvar för att tillsammans med dina kollegor skapa en levande butik som ständigt överträffar våra kunders förväntningar. Varje kund ska känna sig unik genom din servicekänsla och kreativitet.
Som bagare/konditor ska du erbjuda våra kunder en fräsch och inbjudande avdelning alla dagar i veckan. I dina arbetsuppgifter ingår allt ifrån brödproduktion till att arbeta med butikens cateringverksamhet, baka bröllopstårtor, sköta beställningar, kampanjer, leverantörskontakter till att planera recept. Det är viktigt att du har en känsla att se trender och nyheter för att i kombination med våra kunders unika önskemål hela tiden maximera försäljningen.
Att du har erfarenhet inom området sedan tidigare är mycket meriterande. Vi ser också att du har kunskaper inom hygien och säker hantering av råvaror.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en säljande och inspirerande miljö samt säkerställer att Coops hållbarhetspolicy efterlevs.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20 tim/vecka, ansökningar behandlas löpande under rekryteringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning tillämpas. Arbete på helger förekommer.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Johan Petersson tfn: 010-741 77 71 epost: lidkoping@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast.
- Tidigare erfarenhet och/eller utbildning från Bagare/Konditor är mycket meriterande
- Erfarenhet från arbete med färskvaror i butik är mycket meriterande
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav.
- 18år fyllda vid anställningens början är ett krav då du behöver kunna hantera alla maskiner självständigt
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
