Behandlingspedagog Arken HVB - Behovsanställning
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Vårgårda Visa alla behandlingsassistentjobb i Vårgårda
2026-06-11
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Om Viljan Arken
Om verksamheten Viljan Arken är ett HVB-hem för pojkar och unga män 16–21 år enligt SoL och LVU. Vårt boende är beläget naturnära i Vårgårda. Vi arbetar med ungdomar med social- och/eller missbruksproblematik och erbjuder en trygg, strukturerad och individanpassad behandlingsmiljö. Verksamheten bedriver strukturerad missbruksbehandling och arbetar med tydliga rutiner, nära vuxenstöd och individuella behandlingsinsatser. På området finns skola med individuellt anpassad undervisning. Genom stegvis boende, utbildning och meningsfull sysselsättning stöttar vi ungdomarna i deras utveckling mot ökad självständighet och en drogfri framtid.
Om rollen som behandlingspedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Rollen som behandlingspedagog innebär att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och behandlande insatser utifrån individens behov. Arbetet bygger på att skapa trygga relationer, motivera till förändring och stärka individens förmåga till självständighet. Det ingår även att dokumentera insatser och delta i planeringsmöten och utvecklingsarbete. Du fungerar som ett stöd för klienten och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen. I rollen ingår även sådant som ingår i att sköta ett hushåll såsom matlagning, inköp och städ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge individuellt stöd i vardagliga aktiviteter, social träning och färdigheter.
Arbeta utifrån genomförandeplaner, behandlingsmetoder och pedagogiska insatser.
Hålla strukturerade samtal, motiverande samtal och använda andra evidensbaserade metoder.
Skriva journaler, genomförandeplaner, riskbedömningar och rapporter enligt gällande riktlinjer.
Samarbeta med kollegor, socialtjänst, skola, vårdinstanser och anhöriga.
Skapa en stabil, säker och förutsägbar miljö; hantera konflikter och gränssättning.
Planera och genomföra aktiviteter som stärker deltagarnas sociala och personliga utveckling.
Utföra drogtester.
Ansvara för den dagliga driften av hushållet. Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du är relationskapande och har god förmåga att etablera kontakt med ungdomar i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Lågaffektivt förhållningssätt
Utdrag utan anmärkning ur polisens belastningsregister för arbete på HVB
Meriterande:
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog
Erfarenhet inom missbruksbehandling
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Timanställning/vid behovs anställning
Tjänstgöringsgrad:
Arbetstid: Dag/Kväll/Helg/Jour/Vaken natt
Tillträde: Snarast
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 26-07-05 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Lisa Jakobsson 0703-060858 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894600-2049554". Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Stora Långared (visa karta
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447 94 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9960446