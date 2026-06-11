Erfaren Byggprojektledare till Hifab
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-06-11
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Hifab i Jönköping befinner sig i en spännande tillväxtresa och söker nu en erfaren byggprojektledare som vill vara med och utveckla både affären och teamet. Här får du en nyckelroll där du arbetar nära kunder, driver komplexa projekt och bidrar med din kompetens i upphandlingar och affärsutveckling.
Här har du möjlighet att ingå i ett engagerat team där samarbete och affärsmässighet står i fokus!
Om rollen
Som byggprojektledare på Hifab arbetar du i en bred konsultroll där du leder och driver bygg- och samhällsbyggnadsprojekt från tidiga skeden till färdigställande. Beroende på din profil kan du även verka inom exempelvis byggledning, kalkylering, besiktning eller som kontrollansvarig. Du kliver in i en roll där det finns både etablerade uppdrag att ta över och nya projekt på väg in. Uppdragen varierar och omfattar bland annat bostäder, kontor, industri, energi och offentliga projekt, främst inom Småland med samverkan över flera Hifab-kontor.
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av projekt med fokus på kvalitet, tid och ekonomi, och har en nära dialog med kunder och andra intressenter. I rollen förväntas du också bidra aktivt till affären genom upphandlingar samt genom att utveckla och använda ditt nätverk för att skapa nya uppdrag.
Teamet i Jönköping är ett mindre, växande team där du får stor möjlighet att påverka både affär och arbetssätt. Som erfaren konsult bidrar du även till kunskapsdelning och stöttar kollegor i deras utveckling. Vissa uppdrag kan omfattas av säkerhetsklassning.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har en stark grund inom bygg- och projektledning och trivs i en konsultroll med kundfokus. Du är trygg i din kompetens, tar ansvar och har ett naturligt driv framåt. Du är kommunikativ, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i dina relationer. Du trivs i team men är också självående och tar egna initiativ.Kvalifikationer
Eftergymnasial examen inom bygg, eller att du tillgodosett dig mångårig motsvarande arbetslivserfarenhet inom projektledning/byggleding
Erfarenhet från entreprenad, byggproduktion eller konsultverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort och bil
Vissa uppdrag utförs i säkerhetsklassade miljöer. Därmed kan tjänsten komma att ställa krav på visst medborgarskap.
Meriterande:
Erfarenhet av upphandlingar och affärsutveckling
Certifiering som besiktningsman eller kontrollansvarig enligt PBL
Erfarenhet av kalkylering eller att hålla utbildningar
Stort lokalt nätverk i Jönköping med omnejd
Om Hifab
Hifab är ett ledande konsultföretag inom bygg- och fastighetssektorn. Hifab hjälper sina kunder att planera, leda och genomföra bygg- och anläggningsprojekt på ett effektivt och hållbart sätt. Deras tjänster omfattar bland annat projektledning, byggledning, teknisk rådgivning, besiktning och hållbarhetsfrågor.
Hifab arbetar med såväl privata som offentliga beställare och har verksamhet över stora delar av Sverige, med kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping – samt internationell närvaro. Hos Hifab får du möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom projekt som gör verklig skillnad. Du erbjuds ett starkt team, goda utvecklingsmöjligheter och förmåner.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv – genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera teknisk kompetens och finns på sju orter i Sverige.
För den här tjänsten kommer du anställas direkt hos Hifab.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073–5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Hösten 2026, gärna sept/okt
Placeringsort: Jönköping
Arbetstider: Mån-fre, 8-17
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52763_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9960444