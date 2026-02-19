Bagare/Konditor - Coop Älvängen
2026-02-19
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
, Lerum
Har du ett genuint intresse för att baka bröd och älskar ditt hantverk? Älskar du sälj och brinner för att göra goda affärer? Då är det kanske just dig vi söker!
Coop Älvängen är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 6-23 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har ett trettiotal anställda och ett antal extraanställda.
Våra kunder ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och ett bemötande i världsklass. Bageriet är en viktig del och har en betydande framtoning i butiken. Som bagare/konditor har du ett stort ansvar för att tillsammans med dina kollegor skapa en levande butik som ständigt överträffar våra kunders förväntningar. Varje kund ska känna sig unik genom din servicekänsla och kreativitet.
Som bagare/konditor ska du erbjuda våra kunder en fräsch och inbjudande avdelning alla dagar i veckan. I dina arbetsuppgifter ingår allt ifrån brödproduktion till att arbeta med butikens cateringverksamhet, baka bröllopstårtor, sköta beställningar, kampanjer, leverantörskontakter till att planera recept. Det är viktigt att du har en känsla att se trender och nyheter för att i kombination med våra kunders unika önskemål hela tiden maximera försäljningen.
Vi ser att du söker är utbildad bagare/konditor, eller motsvarande erfarenhet inom yrket, och även har kunskaper inom hygien och säker hantering av råvaror.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en säljande och inspirerande miljö samt säkerställer att Coops hållbarhetspolicy efterlevs.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 20 april 2026 - 1 september 2027. Arbetstiderna kan variera men är oftast förlagda dagtid med tidig start på morgonen, men även helgarbete förekommer. Ansökningar behandlas löpande under rekryteringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Bageriansvarig Linda Brehmer via tel: 010-747 07 13
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- Utbildning som bagare/konditor eller motsvarande erfarenhet är ett krav
- Erfarenhet från arbete med färskvaror i butik är mycket meriterande
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
