Bagare Kaffedoppet
Kaffebolaget Strömstad AB / Bagarjobb / Strömstad Visa alla bagarjobb i Strömstad
2025-08-28
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kaffebolaget Strömstad AB i Strömstad
Vi söker nu en bagare!
Vi är ett hantverksbageri och konditori som bakar bröd och tårtor från grunden, hos oss får man använda sin kreativitet och baka alla sorters bröd och bullar. Vi vill ha ett varierat sortiment med bästa kvalitet.
Vill du vara med oss att driva Kaffedoppet framåt och jobba i en bra miljö där alla får vara med och utvecklas? Skicka då en ansökan till oss.
Småbrödsbageriet startades av Anna Schiöler, mor till den kända konstnären Inge Schiöler. . För att kunna försörja sina barn började Anna att baka bröd hemma. Brödet sålde hon till grannar och andra som ville ha nybakat bröd till morgonkaffet. Hennes bröd blev så pass omtyckt att Anna bestämde sig för att öppna småbrödsbageriet Kaffedoppet 1936.
Har du frågor kontakta Sanna Hansson 0736936690 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: info@kaffedoppet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaffebolaget Strömstad AB
(org.nr 559505-0690)
Inge Schiölers gränd 2 (visa karta
)
452 38 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstad AB, Kaffebolaget Jobbnummer
9480431