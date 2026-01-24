Bagare/ brödpackare/ Chaufför
Bageri Kardemumma AB / Bagarjobb / Täby Visa alla bagarjobb i Täby
2026-01-24
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bageri Kardemumma AB i Täby
, Upplands Väsby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi är ett familjeägt bageri som bakar i vårt bageri som ligger i Täby Kyrkby.
Vi är idag 3st bagare och 3 st konditorer som arbetar i tillverkningen och en packare/ chaufför.
Vi levererar dagligen till våra butiker som ligger i Upplands Väsby, Enebyberg och våra leverankunder.
Vi söker nu en Tjej/ Kille som kan hjälpa till i bageriet/ packa bröd/ leverera våra produkter till våra butiker och leverans kunder på vardagar.
Det skall vara lätt för dig att ta sig till arbetet och du skall kontrollera detta innan du söker.
I din ansökan skall det stå hur lång tid det tar dig för att komma till arbetsplatsen för att du skall bli aktuell.
Arbetet börjar kl 00 00 med att hjälpa till i bageriet med att baka surdegsbröd, slå upp limpor/ Bräck/ Baguetter, Slå upp vetedeg/ Wienerdeg/ Croissanter och avslutas kl 0800, måndag - fredag
Kl 02 00 börjar du packa brödet i backar efter plocklistor och göra detta noggrant så att det inte blir fel.
Kl 04 15 börjar du lasta brödbackarna i bilen, detta sker manuellt därav måste du vara stark och ha en frisk rygg.
Kl 0430 börjar leveranserna.
Vi har ett tidschema på allt så det är viktigt att du kan följa instruktioner så att det blir rätt och alla kunder blir nöjda.
Arbetsdagen slutar kl 0800
Du kommer att jobba i bagerier ca 25% av tiden
25% av tiden som brödpackare och ca 50% av tiden som chaufför.
Du skall ha lätt för att samarbeta samt vara noggrann.
Du måste vara lugn och sansad i ditt sätt med god planering.
Du måste kunna köra vår leverans bil i lugnt tempo så att våra tårtor och bakverk fortfarande är fina och hela när dessa kommer fram.
Du kommer att lyfta brödbackar så du får inte ha problem med tunga lyft som påverkar axlar och ryggen.
Vår bil är den största man får köra på "B" kort så vana bakom ratten är ett måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jonas@bagerikardemumma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/ Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Kardemumma AB
(org.nr 556762-0868), http://www.bagerikardemumma.se
Margaretavägen 3 (visa karta
)
187 74 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bageri, butik Täby Kontakt
Ägare
Jonas Björk jonas@bagerikardemumma.se 08 510 133 00, 070 3977922 Jobbnummer
9702820