Bagare
Robin Delselius i Nacka AB / Bagarjobb / Nacka Visa alla bagarjobb i Nacka
2026-03-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robin Delselius i Nacka AB i Nacka
I vårt bageri på Kvarnholmen bakar vi allt från grunden med säsongsbetonade råvaror. Det är ett varierande jobb där du får arbeta med allt från surdegar, kavlade degar, söta degar och mycket annat gott.
Vi bakar dagligen till våra caféer i Kvarnholmen, Södermalm, Gamla Enskede, Sickla Köpkvarter och Grisslinge havsbad. Vår ambition är att servera välgjorda bröd samt bakverk med säsongsbetonade råvaror av bästa kvalitet.
Är du driven, med ett glatt humör och har ett genuint intresse för bakning?
Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en person med utbildning och minst 1 års arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du gillar att jobba i team, är effektiv och kan hantera större volymer då vi producerar bullar, bröd och bakverk till alla våra caféer dagligen.
Tjänsten är på en tjänst om 75-100 % som bestäms efter överenskommelse. Varierade arbetstider samt helgarbete förekommer var 3:e/4:e helg.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4615439-1880560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robin Delselius i Nacka AB
(org.nr 559068-4733), https://jobb.robindelseliusbageri.se
Tre Kronors väg 47 (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Robin Delselius bageri Kontakt
Robin Delselius robin@robindelseliusbageri.se 0730788885 Jobbnummer
9784514