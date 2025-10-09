Bagare
Sn Bakeri i Göteborg AB / Bagarjobb / Kungsbacka Visa alla bagarjobb i Kungsbacka
2025-10-09
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sn Bakeri i Göteborg AB i Kungsbacka
Sn Bakeri i Göteborg AB (Nordgårdens Bageri)
Bagare
Anställningsform:
80-100% tillsvidare
Kvalifikationer/
Arbetslivserfarenhet
Krav :
Bagare minst 2-4 års erfarenhet i bageri
Om jobbet
Nordgårdens Bageri (hantverks bageri) söker en utbildad Bagare med minst 2 års erfarenhet i branschen.
KRAV
Du som söker ska ha jobbat med avbakning, degkörning samt kavlade degar. Du ska vara självgående och effektiv.
Du bör ha körkort då arbetstiderna avser tidiga morgnar.
Bageriet med tillhörande butik/café ligger i Billdal utanför Göteborg.
Vi vill att du som söker är en social kollega som kan jobba i team men även självständigt, och det är viktigt att du gillar ett högt arbetstempo och är stresstålig.
Känner du att du passar in på ovan beskrivning ser vi fram emot din ansökan.
Mejla CV samt en kort presentation till:nordgardenbageri@gmail.com
Med vänlig hälsning,
Susanne Winroth Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: nordgardenbageri@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sn Bakeri i Göteborg AB
(org.nr 556651-2710), https://nordgardenbageri.wixsite.com/nordgarden
Bolshedens Industriväg 28 (visa karta
)
427 50 BILLDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Susanne Winroth nordgardenbageri@gmail.com 0705950991 Jobbnummer
9548190