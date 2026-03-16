Bagare

Sn Bakeri i Göteborg AB / Bagarjobb / Kungsbacka
2026-03-16


Visa alla bagarjobb i Kungsbacka, Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sn Bakeri i Göteborg AB i Kungsbacka

Nordgårdens Bageri i Billdal

Bagare
Anställningsform:
80-100% tillsvidare

Kvalifikationer/
Arbetslivserfarenhet
Krav :
Bagare utbildning 3 år

Om jobbet
Nordgårdens Bageri (hantverks bageri) söker en utbildad Bagare gärna med erfarenhet i branschen.

KRAV
Du som söker ska ha jobbat med avbakning, degkörning samt kavlade degar. Du ska vara självgående och effektiv.
Du bör ha körkort då arbetstiderna avser tidiga morgnar.
Bageriet med tillhörande butik/café ligger i Billdal utanför Göteborg.

Vi vill att du som söker är en social kollega som kan jobba i team men även självständigt, och det är viktigt att du gillar ett högt arbetstempo och är stresstålig.
Känner du att du passar in på ovan beskrivning ser vi fram emot din ansökan.

Mejla CV samt en kort presentation till:
nordgardenbageri@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Susanne Winroth

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: nordgardenbageri@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sn Bakeri i Göteborg AB (org.nr 556651-2710), https://nordgardenbageri.wixsite.com/nordgarden

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Susanne Winroth
nordgardenbageri@gmail.com
0705950991

Jobbnummer
9799817

Prenumerera på jobb från Sn Bakeri i Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sn Bakeri i Göteborg AB: